أنقرة (زمان التركية) – تسبب اتهام وزير الزراعة والغابات التركي، بكير باكديميرلي، للبلديات بالمسؤولية عن حماية الغابات ومكافحة الحرائق، في حالة غضب بالأوساط السياسية المعارضة في تركيا.

حكومة حزب العدالة والتنمية أرادت تحميل البلديات المعارضة مسؤولية حرائق الغابات في العديد من مناطق تركيا.

بيان الوزير باكديميرلي الذي أظهر أن “البلديات مسؤولة عن حماية الغابات ومكافحة الحرائق” أصبح محور نقاش ساخن بين السياسيين.

وتقول معلومات إن نواب حزب العدالة والتنمية غاضبون من تصريحات باكديميرلي التي تجعل الحكومة تتنصل من مسئولياتها، لأنه بذلك وضعهم وجها لوجه في مواجهة مع الشعب.

من ناحية أخرى، تم التأكيد على أن تصريحات باكدميرلي “أثارت جدلاً في مجلس الوزراء”. وزير الداخلية سليمان صويلو رد علانية على كلمات باكديميرلي بالقول: “من فضلكم، دعونا لا نحدث الخلاف بين الإدارات المحلية والبلديات والحكومة، بغض النظر عن الحزب السياسي هناك، ودعنا لا نتجاهل دوافع العمل للأمة”.