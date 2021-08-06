مانيسا (زمان التركية) – قتل 10 أشخاص وأصيب 30 آخرون بجروح جراء حادث سير وقع بمشاركة حافلة ركاب وشاحنة، اليوم الجمعة، في ولاية مانيسا بغرب تركيا.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن حافلة الركاب التي كانت في طريقها من إسطنبول إلى إزمير، اصطدمت بشاحنة في منطقة مدينة سوما. وأضافت أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في مكان الحادث، فيما توفي 4 آخرون في المستشفى.

وتابعت أن حافلة الركاب كانت تقل 50 شخصا، مشيرة إلى أنه تم نقل كل المتضررين إلى المستشفيات.

صورة من وسائل إعلام تركية