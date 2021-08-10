أنقرة (زمان التركية) – قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن حكومة أردوغان أنفقت ما يقرب من 13 مليار ليرة لبناء 131 سجنًا في السنوات الخمس الماضية.

وأوضح تقرير للمجلة أن صور الأقمار الصناعية تكشف عن بناء 131 سجناً منذ تموز / يوليو 2016 ومارس / آذار 2021 في تركيا.

ويضيف التقرير أن وثائق وزارة العدل التركية وتقاريرها تشير إلى أن حكومة أردوغان تخطط لحوالي 100 مركز احتجاز إضافي، مؤكدة أن هذا التوسع الهائل في شبكة السجون في البلاد يساعد في حملة حكومة أردوغان القمعية ضد معارضيها وانتهاكات حقوق الإنسان.

تابع التقرير الاستقصائي: “تبلغ وتيرة البناء الحالية أكثر من ضعف ما كانت عليه في السنوات الأربع التي سبقت 15 يوليو. خلال هذا الوقت، لوحظ من خلال صور الأقمار الصناعية أن 64 سجناً قيد الإنشاء. نمت السجون من حيث العدد والحجم. زادت المساحة الأرضية للسجون المبنية بعد عام 2016 بنسبة 50 في المائة في المتوسط ​​مقارنة بالفترة السابقة”.

وأشار التقرير إلى أن حكومة أردوغان لا تخفي “جنون بناء السجون”، مضيفا أنه مع إضافة سجون جديدة، ارتفع عدد السجناء من 180 ألفًا في 15 يوليو 2016 إلى حوالي 300 ألف في عام 2019.

وذكر التقرير أنه لأول مرة العام الماضي، احتلت سعة السجون في تركيا المرتبة الأعلى بين 47 دولة عضو في مجلس أوروبا.

ووفقا لوزارة العدل يوجد في تركيا حاليا حوالي 300 ألف سجين. بعد أن كان الرقم في عام 2010، 120 ألفًا، وفي عام 2000 كان هناك 48 ألفًا 758 سجنا فقط.