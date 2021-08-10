أنقرة (زمان التركية) – قالت بيانات رسمية إن 18772 حالة انتحار تم تسجيلها في تركيا خلال 10 سنوات.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، فيلي أغبابا، كان قد تقدم في 11 أبريل 2019، لوزير الصحة بسؤال برلماني بشأن عدد حالات الانتحار.

بعد عامين من تقديم سؤاله، حصل أغبابا مؤخرًا على رد من وزارة الصحة حول حالات الانتحار بين عامي 2002 و 2019.

ووفقًا لرد وزير الصحة فخر الدين قوجة على السؤال البرلماني ، انتحر 18772 شخصًا بين 1 كانون الثاني (يناير) 2010 و 1 كانون الثاني (يناير) 2019. ومن بين الذين انتحروا 1190 من خريجي الجامعات و 853 من الطلاب.

وبحسب بيان وزارة الصحة، خلال السنوات العشر الماضية ينتحر حوالي 1887 شخصًا كل عام، أي حوالي 6 أشخاص يوميًا. ولا يشمل هذا الرقم فترة تفشي وباء كورونا(2020-2021 سنة).

وقال أغبابا إن كل حالات الانتحار هذه مرتبطة بشكل مباشر بمناخ اليأس والإحباط الذي خلقه حزب العدالة والتنمية.

وأضاف أغبابا: “من ناحية المشقة، ومن ناحية أخرى البطالة والفقر؛ لسوء الحظ، فإن المضايقات في مكان العمل والقلق بشأن المستقبل (انعدام الأمن) والأزمة التي تتعمق كل يوم للتجار ورجال الأعمال تغذي للأسف العجز ومناخ اليأس”.