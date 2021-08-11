أنقرة (زمان التركية) – لفت الأنظار علم أفغانستان يرفرف على شاطئ خاص في بلدة ألانيا بمدينة أنطاليا.

يأتي ذلك بينما يتصاعد الجدل بشأن تدفق اللاجئين الغير شرعيين على تركيا في خطوة تهدد البنية السكنية للبلاد.

قام شخص أفغاني بتسجيل لقطات للعلم الأفغاني على شاطئ خاص في بلدة ألانيا ونشر هذه اللقطات عبر حسابه بتطبيق تيك توك وعلق عليا قائلا: “فلتحيا أفغانستان”.

ولاقت هذه اللقطات رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا هذه اللقطات.

هذا ويشير تاريخ نشر اللقطات على تطبيق تيك توك إلى التقاطها في شهر يوليو/ تموز الماضي.

ومنذ بدء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وما تبعه من توسع سيطرة حركة طالبان، تزايد عدد اللاجئين الأفغان في تركيا، وتقول تقارير إن حوالي ألف لاجئ أفغاني يصل الحدود التركية يوميا.

في السياق ذاته برر القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد أوزهسكي أهمية بقاء اللاجئين السوريين والأفغان في تركيا، بأنهم يحافظون على الصناعة في البلاد.

محمد أوزهسكي، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الإدارات المحلية، قال إن السوريون والأفغان هم من يحافظون على الصناعة في بعض المدن، وعلى رأسهم غازي عنتاب، فهناك مئات الآلاف منهم يعملون في أصعب الوظائف.

وأضاف أوزهسكي أن نفس الشيء يحدث في ولاية قيصري، حيث لا يمكن العثور على عمال، بينما هؤلاء الرجال يعملون بجد.