أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج أحدث استطلاع رأي بشأن الانتخابات، أن تحالف الأمة المعارض يحظى بتأييد نسبي أعلى من التحالف الحاكم.

مركز بحوث العمليات الاجتماعية التركي أجرى استطلاعا للرأي في الفترة بين 26 و30 يوليو/ تموز المنصرم في 27 مدينة بمشاركة 3 آلاف و40 شخصا.

خلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات في الوقت الحالي.

وعقب توزيع أصوات الناخبين الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد حصد حزب العدالة والتنمية الحاكم 34.6 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 28.4 في المئة من الأصوات وحزب الخير على 14.3 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 9 في المئة وحزب الحركة القومية على 6.9 في المئة وحزب الديمقراطية والتقدم على 1.4 في المئة وحزب السعادة على 0.8 في المئة وحزب العمال التركي على 0.7 في المئة وحزب المستقبل على 0.4 في المئة وحزب الوطن على 0.4 في المئة والأحزاب الأخرى على 2.9 في المئة من الأصوات.

وتضمن استطلاع الرأي أيضا سؤال المشاركين عما إن كانوا سيصوتون لتحالف الجمهور الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أم تحالف الشعب الذي يضم حزبي الشعب الجمهوري والخير.

وأوضح 36.8 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لتحالف الجمهور، في حين حجز 37.7 في المئة أصواتهم إلى تحالف الشعب. وصوت 14.9 في المئة من المشاركين لصالح حزب غير مشارك في التحالفات.

وبلغت نسبة الأشخاص الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد نحو 2.5 في المئة، بينما أكد 8.1 في المئة من المشاركين أنهم سيمتنعون عن المشاركة.

هذا وتم سؤال المشاركين أيضا عما إن كانوا يرغبون في عقد انتخابات مبكرة، حيث أعرب 53.4 في المئة من المشاركين عن دعمهم للأمر في حين بلغت نسبة الرافضين لعقد انتخابات مبكرة نحو 38.4 في المئة. وأفاد 5.9 في المئة من المشاركين أنهم لم يحددوا موقفهم بعد تجاه الأمر.

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن الرئيس أردوغان وحليفه الانتخابي دولت بهجلي يصران على أن الانتخابات ستعقد في موعدها عام 2023.