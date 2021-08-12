أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية مساء الأربعاء، أنه ربما يلتقي زعيم حركة طالبان في الفترة القادمة.

وأضاف أردوغان : “أجريت مباحثات مع الجانب القطري مساء اليوم حول وقف خطوات طالبان وسبل تحقيق المصالحة”.

وتابع ” إذا لم نتمكن من السيطرة على هذه الأشياء على مستوى عالٍ، فلن تتحقق السيطرة عليها، وبالتالي فلن يكون من الممكن بالنسبة لنا تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان هذه المرة”.

وأشار “مؤسساتنا المعنية تقوم بالإجراءات اللازمة (حيال التطورات في أفغانستان) بما في ذلك المباحثات مع حركة طالبان وحتى أنا يمكن أن أستقبل زعميها في الفترة القادمة”.

وأوضح أن الوضع الذي يعيشه الشعب الأفغاني في ظل هذه التطورات الأخيرة “مقلق للغاية”، مضيفًا “فالعملية الحالية التي يمرون بها مع طالبان مزعجة للغاية، ونحن نقوم بجهود حاليًا في إطار تلك العملية”.

وتابع قائلا “فلا يمكنكم تنحية أفغانستان جانبًا، فهي دولة يصل تعدادها السكاني إلى 35 مليون نسمة، وبيننا وبينها روابط تضرب بعمق التاريخ، وليس من الممكن تنحيتها جانبًا بأي حال”.​​​​​​​