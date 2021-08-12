أنقرة (زمان التركية) – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشارت وسائل الإعلام التركية، إلى أن “فرسان حرس الرئاسة التركية استقبلوا سيارة البرهان أمام المجمع الرئاسي ورافقوها حتى بوابة البروتوكول حيث كان بانتظاره أردوغان”.

وشهدت المراسم إطلاق 21 طلقة مدفعية وسط ترديد للنشيدين الوطنيين التركي والسوداني، كما شارك في المراسم جنود وأعلام لتجسيد الدول التركية الـ16 التي تأسست عبر التاريخ.

وانتقل أردوغان والبرهان إلى داخل المجمع لإجراء لقاء ثنائي، حيث سيشاركان في اجتماع موسع لوفدي البلدين، بعدها سيحضران مراسم لتوقيع الاتفاقيات، ومؤتمرا صحفيا مشتركا.

وحضر مراسم الاستقبال عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك.