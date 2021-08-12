أنقرة (زمان التركية) -أعلنت مديرية الأمن في مدينة أنقرة، اليوم الخميس، توقيف 76 شخصاً على خلفية الأحداث التي شهدها حي ألتين داغ .

وقالت مديرية الأمن، إنها أوقفت 76 شخصاً على خلفية أحداث حي ألتين داغ 38 منهم لديهم سجل إجرامي.

وأضافت أن الموقوفين متورطين في هجوم على منازل وممتلكات لاجئين سوريين على خلفية مقتل شاب تركي على يد سوري بالحي المذكور.

وقالت وسائل إعلام محلية، أن جدال بين مواطنان تركيا وآخر سوري تحول إلى قتال بالسكاكين قتل على أثره مواطن تركي يدعى أميرهان يالتشين 18 عامًا .

وأضافت المصادر، أنه تم اعتقال المشتبه به في الحادث “ي.أ” بعد وقت قصير، ولازالت الشرطة تحقق في الحادث .