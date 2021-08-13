أنقرة (زمان التركية) – وقعت تركيا والسودان أمس الخميس 6 اتفاقات تعاون تشمل عددا من المجالات والقطاعات.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البروتوكول بين وزارتي الخارجية.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون مالي واقتصادي بين وزارة الخزانة والمالية التركية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية.

وكذلك تم التوقيع على اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول تنفيذ المساعدات النقدية بين حكومتي البلدين.