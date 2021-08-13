الخرطوم (زمان التركية) – دعت لجنة الفيضان السودانية سكان الخرطوم وشمالها لاتخاذ الاحتياطات اللازمة حماية للأنفس والممتلكات، بعد أن وصل وصل منسوب النيل إلى 17.14 متر، متجاوزا منسوب الفيضان بـ 52 سنتمترا.

وأوضحت اللجنة في بيان، اليوم الجمعة، أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 613 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 318 مليون متر مكعب.

وبالمقابل، حسب المصدر نفسه، فقد “نقص تصريف المياه عند خزان الروصيرص 7 مليون متر مكعب نهار اليوم ليصل الى 602 مليون متر مكعب مقارنة بالأمس، حيث كانت الكمية 609 مليوم متر مكعب، وارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 737 مليون متر مكعب مقابل 733 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة بلغت 4 مليون متر مكعب”.

وكانت أعلى زياد مقارنة بأمس سجلت عند خزان مروي إذ بلغت اليوم 808 مليون متر مكعب مقابل 799 مليون متر مكعب ليوم أمس بزيادة تبلغ 9 مليون متر مكعب.

وحذر البيان من أن قطاع سنار–الخرطوم سوف يشهد ارتفاعا بمعدل 5 سم وقطاع مروي–دنقلا الذي سيشهد ارتفاعا بمعدل 3 سم، ويشهد قطاع عطبرة – مروي ارتفاعا كبيرا بمعدل 9 سم لكن يظل الارتفاع الأعظم في الخرطوم والتي سجلت 17.14 متر متجاوزة منسوب الفيضان ب 52 سم، أي بأكثر من نصف متر.