برلين (زمان التركية)ــ أدرجت الحكومة الألمانية تركيا في قائمة “المناطق عالية الخطورة” بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أدرج معهد روبرت كوخ (RKI)، المؤسسة المسؤولة عن مكافحة الأوبئة في ألمانيا، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفيتنام وكينيا والجبل الأسود في قائمة المناطق عالية الخطورة لقائمتها المحدثة، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا Covid- 19. وفق وكالة (دويتشه فيله).

وتضم القائمة أيضًا غيانا الفرنسية وبولينيزيا الفرنسية، وهما أعضاء في مجتمع أقاليم ما وراء البحار الفرنسية.

القادمون إلى ألمانيا من تركيا سيذهبون إلى الحجر الصحي في المنزل لمدة عشرة أيام إذا لم يتم تطعيمهم أو إذا لم يتمكنوا من توثيق أنهم نجوا من المرض. مع الاختبار السلبي، يمكن تقليل فترة الحجر الصحي إلى خمسة أيام.

ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 17 أغسطس.

أعلنت شركة RKI أن التغييرات التي ستحدث بسبب التحديث المعلن سيكون ساري المفعول بالنسبة للقادمين من تركيا اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 أغسطس الساعة 00:00.

اعتبارًا من هذا التاريخ، إذا لم يتمكن أولئك الذين يسافرون إلى ألمانيا من تركيا من توثيق أنهم تلقوا التطعيم أو تعافوا من المرض، فسيتم وضعهم في الحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام عند عودتهم إلى ألمانيا. سيتم إعفاء أولئك الذين يدخلون الحجر الصحي من الأيام الخمسة المتبقية من الحجر الصحي إذا كان اختبار كورونا Covid-19 الذي سيخضعون له بعد الأيام الخمسة الأولى سلبيًا.

وتقبل ألمانيا فقط اللقاحات المعترف بها من قبل الاتحاد الأوروبي والمتاحة على موقع معهد Paul Ehrlich. تتضمن هذه القائمة لقاحات من BioNTech / Pfizer و Moderna و AstraZeneca و Johnson & Johnson.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم كل شخص، دون استثناء، بالسفر من تركيا إلى ألمانيا، بملء استمارة التسجيل الرقمي على صفحة www.einreiseanmeldung.de قبل الرحلة وإبلاغ السلطات الألمانية عن رحلتهم. يُطلب اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين لا يستطيعون توثيق إصابتهم بالمرض.

تحذير تجنب السفر

بعد بيان معهد RKI، قامت وزارة الخارجية الألمانية أيضًا بتحديث تحذيراتها على صفحتها التي تحتوي على معلومات السفر إلى تركيا حيث إنها من بين المناطق عالية الخطورة. في التحديث، اعتبارًا من 17 أغسطس، ينصح بـ “عدم القيام برحلات سياحية غير ضرورية” إلى تركيا.

ولفت الموقع الإلكتروني للوزارة إلى أن تركيا من بين الدول التي تضررت بشكل خطير من وباءكورونا، وأكدت أن عدد الحالات زاد بشكل كبير في الفترة الماضية.