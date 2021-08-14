أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد من فقدوا حياتهم جراء السيول والفيضانات التي شهدتها عدد من مدن البحر الأسود شمال تركيا، إلى 40 شخصا.

بينما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة بعد كارثة الفيضانات التي تسببت في دمار كبير في مدن كاستامونو وسينوب، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) عن وصول عدد الضحايا إلى 40 شخص.

وأوضحت إدارة الكوارث أن هناك 34 شخصًا ماتوا في كاستامونو و6 أشخاص في سينوب، والبحث لا يزال مستمرا عن شخص مفقود في بارتين.

كما أشارت إلى استمرار علاج 9 أشخاص في المستشفيات.

ومن المتوقع ارتفاع عدد الضحايا. وتقول تقارير غير رسمية إن هناك أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين.