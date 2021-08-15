القاهرة (زمان التركية) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تعازيه ومواساته لشعب وحكومة لبنان في الانفجار المروع لخزان الوقود الذي وقع فجر اليوم الأحد في مدينة عكار شمال لبنان، وأسفر عن سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الوضع الصعب الذي يمر به لبنان والذي وضع الشعب اللبناني في خضم أزمة غير مسبوقة، لم يعد يحتمل مزيدا من المآسي لتضاف لآلامه التي لم تندمل منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي.

وأعرب عن الأمل في تجنب انفلات زمام الأمور ما لم يتم التجاوب مع المطلب الدولي بالاسراع في تشكيل حكومة قادرة على بسط الأمن وهيبة الدولة والتعامل مع التحديات الراهنة بشكل سريع وفعال بما يمكن أن ينعكس ايجاباً على حياة المواطن اللبناني.

وجدد المصدر تضامن الجامعة العربية مع لبنان وشعبه في أزمته الحالية.