أنقرة (زمان التركية) – جدد الصحفي التركي فهمي كورو، الجدل حول ترشح الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، للمنافسة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

كورو المعروف بقربه من الرئيس السابق جول، قال خلال مشاركته في برنامج “ممنوع الحديث” التليفزيوني، إنه إذا كان هناك إجماع حول ترشح جول في الانتخابات، فلن يرفض ذلك.

وقال الصحفي فهمي كورو إن تحالف الأمة -المعارض- يجب عليه أن يرشح شخصا بثقل عبد الله جول، قادر على جذب أصوات المحافظين.

وأضاف الصحفي التركي: “يبدو أن تحالف الأمة من الضروري أن يتفقوا على اسم يمكن أن يجلب على الأقل بعض الأصوات ليس فقط من قاعدتهم الخاصة، ولكن أيضًا من قاعدة حزب العدالة والتنمية وقاعدة حزب الحركة القومية”.

وتابع كورو: “يبدو الأمر كما لو كان هناك اتفاق على حقيقة أنه شخص متمرس سيحقق الانسحاب من النظام الرئاسي وسيقود الفترة الانتقالية إلى النظام البرلماني دون تردد”.

وأشار كورو في نهاية تصريحاته إلى أنه إذا تم الاتفاق بين تحالف الأمة على ترشيح جول، فلن يرفض هو ذلك.

يذكر أن عبد الله جول انسحب من الانتخابات الرئاسية عام 2018 أمام الرئيس رجب أردوغان، وبرر ذلك بقوله إنه لم يجد إجماعا على دعمه في الانتخابات التي شاركت بها ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير ومحرم إينجه عن حزب الشعب الجمهوري قبل أن ينفصل عنه لاحقا ويؤسس حزبا جديدا.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى زيادة شعبية أحزاب المعارضة بشكل طفيف عن حزب العدالة والتنمية بعد أن كانت أقل شعبية من الحزب الحاكم.

وتطالب أحزاب المعارضة في تركيا بعقد انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن الرئيس أردوغان وحليفه الانتخابي دولت بهجلي يصران على أن الانتخابات ستعقد في موعدها عام 2023.