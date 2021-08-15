أنقرة (زمان التركية) – سجل مؤشر تكاليف البناء في تركيا خلال شهر يونيو/ حزيران المنصرم زيادة بنحو 2.89 في المئة على الصعيد الشهري و42.48 في المئة على الصعيد السنوي.

كشف عن ذلك بيانات هيئة الإحصاء في تركيا بحسب تقرير شهر يونيو/ حزيران هذا العام.

وعلى الصعيد الشهري أيضا ارتفع مؤشر مستلزمات البناء بنحو 4.15 في المئة، بينما تراجع مؤشر العمالة بنحو 0.29 في المئة.

كما ارتفع مؤشر العمالة بنحو 20.08 في المئة ومؤشر مستلزمات البناء بنحو 53.90 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفيما يخص الإنشاءات غير الأبنية ارتفع مؤشر تكاليف البناء بنحو 3.05 في المئة على الصعيد الشهري وبنحو 42.46 في المئة على الصعيد السنوي.

ومقارنة بالشهر السابق تراجع مؤشر مستلزمات البناء بنحو 4.49 في المئة ومؤشر العمالة بنحو 0.81 في المئة، بينما ارتفع مؤشر مستلزمات البناء بنحو 53.06 في المئة ومؤشر العمالة بنحو 19.15 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.