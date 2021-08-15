أنقرة (زمان التركية) – اختطف مواطن سوري سيارة إسعاف في ولاية شرناق شرق تركيا.

السوري الذي اختطف سيارة إسعاف تابعة لإحدى المستشفيات الحكومية في ولاية شيرناق لأسباب غير معروفة، اندفع بالسيارة بدون توقف في إتجاه المارة.

ورغم محاولات الشرطة إيقافه عن طريق إطلاق النار في الهواء، واصل السوري قيادة سيارة الإسعاف، في الشارع لبعض الوقت.

المارة الفزعين من سيارة الإسعاف المسرعة نحوهم، هربوا إلى الأرصفة والمحال التجارية.

فجأة توقف السوري بسيارة الإسعاف وألقت الشرطة القبض عليه. ولم يتم حتى الآن الكشف عن ملابسات الواقعة بشكل كامل.