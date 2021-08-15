أنقرة (زمان التركية) – رفضت السلطات في تركيا طلبًا إنسانيًا لطفل يصارع الموت يريد رؤية والده المسجون.

عمر فاروق توران الطفل البالغ من العمر 11 عاما، والذي يحتاج إلى زراعة قلب، لم يسمح لوالده المسجون بتلبية رغبته في زيارته حيث يرقد في غرفة العناية المركزة في مستشفى جامعة إيجة.

الناشط الحقوقي والبرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، انتقد “القسوة اللا متناهية” من قبل السلطات حتى مع “طفل على فراش الموت”.

وأوضح جرجرلي أوغلو أنه تحدث مع نائبا رئيس النيابة من أجل إعطاء الإذن لوالد مراد توران من أجل رؤية طفله للمرة الأخيرة، ولكن تم رفض الطلب.

ويقبع والد الطفل عمر فاروق توران في سجن مانيسا بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.