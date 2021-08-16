أنقرة (زمان التركية) – قدمت تركيا 22 ناقلة جند مدرعة للجيش الصومالي على سبيل الهبة.

وحضر سفير تركيا لدى مقديشو، محمد يلماظ، ورئيس الأركان العامة الصومالي أودوا يوسف راجح، حفل ​​التسليم الذي أقيم في العاصمة الصومالية مقديشو أمس.

وسيتم استخدام المركبات المحمية من الألغام من قبل فريق القوات الخاصة “جورجور” الذي يقاتل منظمة الشباب الإرهابية.

ويتكون جورجور من أفراد القوات الخاصة المدربين في تركيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، التي تدعم الجيش الوطني بنحو 20 ألف جندي، البلاد في ديسمبر 2021 وتسليم كل الأمن للجيش الصومالي.

يذكر أن الرئيس رجب طيب أردوغان، قرر قبل ايام تقديم منحة شهرية قدرها 30 مليون دولار للصومال، التي يوجد بها قاعدة عسكرية تركية.

وتعرض هذا القرار لموجات انتقاد واسعة من قبل المعارضة التركية، حيث قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري فائق أوزتراك: “أولئك الذين لا يجدون 4 ملايين دولار لطائرات إطفاء الحرائق؛ يرسلون 30 مليون دولار إلى الصومال. بالله عليكم أنتم تعملون من أجل من؟”.