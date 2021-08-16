أنقرة (زمان التركية) – طالبت الممثلة التركية، دامات أفجار، بالإفراج عن معتقلة حامل، في شهرها الثامن والنصف وتوشك على الولادة بالسجن.

وأطلقت أفجار المعروفة بأدوارها الناجحة في مسلسلات وأفلام التي تتعلق بالسجناء، حملة عبر حسابها الرسمي على تويتر، طالبت خلالها المسؤولين بالإفراج عن حورية أجون المعتقلة في سجن قونية منذ السابع من يوليو الماضي.

المعلمة أجون محكوم عليها بالسجن 9 سنوات و4 أشهر، في بسبب انتمائها لحركة الخدمة التي تتهمها الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في عام 2016.

أوغور أجون زوج حورية أجون قال: “زوجتي لا تستطيع تلبية احتياجاتها في السجن. لا تستطيع حتى غسل ملابسها. مساحة السجن ضيقة للغاية. مع اقتراب موعد الولادة القيصرية، لم تفرج السلطات عنها”.

يذكر أن حورية أجون كان قد تم اعتقالها أيضا خلال فترة حملها في طفلها الأول في 2016. وأُطلق وقتها سراحها بسبب الحمل بشرط الحضور للتوقيع في أقرب مركز شرطة.

يشار إلى أنه في فبراير الماضي ذكر تقرير لمنظمة (Solidarity with Others) في بلجيكا، أن سجون تركيا بها 219 سيدة تركية حامل ولديهن أطفال رضع تم اعتقالهن في إطار الحملات ضد حركة الخدمة خلال الفترة بين عامي 2016 و2021.

ووفق التقرير من بين المعتقلات 92 سيدة ما بين حامل وأخريات وضعن حملهن حديثا و40 سيدة لديهن أطفال دون الستة أشهر و87 سيدة لديهن أطفال دون الست سنوات.