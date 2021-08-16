أنقرة (زمان التركية) – انخفض معدل البطالة في تركيا، بعد تعيين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أربعة مسؤولين جدد في هيئة الإحصاء التركية.

تسببت بيانات البطالة المنخفضة المعلنة رسميًا في حالة جدل بين المواطنين الذي فقدوا الثقة فيما يصدر عن الحكومة. ففي الوقت الذي حطمت فيه البطالة في العالم رقما قياسيا بسبب كورونا، أعلنت هيئة الإحصاء عن انخفاض قياسي في معدل البطالة.

ووفقًا لتقرير هيئة الإحصاء الذي يغطي بيانات أبريل – يونيو 2021، انخفض معدل البطالة بمقدار 0.6 نقطة إلى 12.4 بالمائة.

انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 184 ألفًا وأصبح 3 ملايين و 989 ألفًا.

وجاء في التقرير أن العدد المعدل موسميا للعاطلين 15 سنة فأكثر انخفض بمقدار 184 ألف شخص في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فقد ارتفع عدد العاملين، معدلاً حسب التأثيرات الموسمية، بمقدار 379 ألف شخص في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، وأصبح 28 مليونًا و234 ألف شخص.

من ناحية أخرى، ارتفع معدل التوظيف المعدل موسمياً بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 44.4 في المائة.

من اللافت أن هذه الأرقام تأتي بعد تعيين الجيولوجي سعيد أردال رئيسا لهيئة الإحصاء في مارس الماضي، وتعيين ثلاثة نواب لأردال قبل أيام، بقرارات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

عدد من المنتقدين سخروا قائلين إن المسؤولين الأربعة الذين عينهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤخرا في هيئة الإحصاء قضوا -على الورق- على معدلات البطالة.