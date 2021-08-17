أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت معدل تضخم المنتجات الزراعية بشكل قياسي في تركيا وفق بيانات رسمية.

وفقا لهيئة الإحصاء التركية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 1.34 في المائة شهريًا خلال يوليو الماضي و22.8 في المائة سنويًا. وسجل المعدل المذكور “أعلى ارتفاع للأسعار منذ يوليو 2019”.

وبينما وصلت الزيادة السنوية إلى 22.80 في المائة، فقد زادت بنسبة 20.72 في المائة مقارنة بمتوسطات الاثني عشر شهرًا.

وبحسب البيانات، كانت أعلى زيادة سنوية في المجموعة الفرعية للنباتات الليفية بنسبة 41.67 في المائة.

المجموعات الفرعية الأخرى التي أظهرت أعلى زيادة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق كانت الحبوب (باستثناء الأرز) والبقوليات والبذور الزيتية بنسبة 35.04 في المائة والفواكه التفاحية والفاكهة ذات النواة بنسبة 34.27 في المائة.

من ناحية أخرى، كانت المجموعات الفرعية التي أظهرت أقل زيادة سنوية هي الخضروات والبطيخ والجذور والدرنات بنسبة 2.06٪ والأرز 7.13٪ والفواكه الزيتية بنسبة 11.51٪.

وكانت أعلى زيادة شهرية 3.36٪ في المجموعة الفرعية للفاكهة التفاحية والفاكهة ذات النواة.

ومقارنة بالشهر السابق، زاد التغيير في القطاعات بنسبة 0.61 في المائة في منتجات الغابات والخدمات ذات الصلة، وزاد 1.33 في المائة في منتجات الزراعة والصيد والخدمات ذات الصلة والأسماك والمنتجات السمكية الأخرى بنسبة 2.54 في المائة.

كان التغيير في المجموعات الرئيسية مقارنة بالشهر السابق 0.51٪ في المنتجات النباتية لمدة عام واحد، و 0.53٪ في الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، و 4.26٪ زيادة في المنتجات النباتية المعمرة.

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