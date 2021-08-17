أنقرة (زمان التركية) – صادرت السلطات في تركيا 4 أطنان من المخدرات، في مطار إسطنبول.

وزير التجارة التركي، محمد موش، أعلن عبر تويتر، عن ضبط 4 أطنان و38 كجم من المواد المستخدمة في إنتاج المخدرات في مطار إسطنبول.

وقال الوزير موش في بيان: “ضبطت فرق إنفاذ الجمارك التابعة لوزارتنا 4.38 أطنان من المواد المستخدمة في إنتاج المخدرات في البضائع العابرة المتجهة من هونغ كونغ إلى هولندا في مطار إسطنبول. تم ضبط عصابة مخدرات في عمليات لاحقة. أهنئ موظفي وزارتنا “.

شحنة المخدرات الضخمة كانت تضم، “الأمفيتامين” و “الميثامفيتامين” المستخدمة في إنتاج المخدرات.

المخدرات كانت في طريقها إلى هولندا قادمة إلى تركيا عبر البر من هونغ كونغ. وتم ضبط المخدرات في شحنتين.

المواد التي عثر عليها تم تحليلها في المختبر الجنائي، ونتيجة للتحليل، تبين أن المنتج هو أحد المواد الكيميائية الوسيطة المستخدمة في إنتاج عقاقير “الأمفيتامين” و “الميثامفيتامين”.

وتقرر أيضًا أن المادة المعنية هي إحدى المواد التي تتبعها الأجهزة ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة في إطار اللوائح الدولية لمراقبة المخدرات.

ومن أجل تحديد مشتري المادة المستخدمة في إنتاج المخدرات في هولندا والكشف عن علاقاتهم الدولية، تواصلت المديرية العامة لإنفاذ الجمارك، بالشرطة الهولندية وتم اتخاذ قرار تعيين مراقب دوليً. المادة الكيميائية تم استبدالها بصنف آخر من نفس اللون والوزن، وفي مدينة أودين الهولندية تم ضبط كميات كبيرة من المواد المستخدمة في إنتاج المخدرات واعتقال 16 شخصًا، بمن فيهم المشتبه به، الذي اشترى المادة.

وتحذر تقارير من تحول تركيا تدريجيا في الآونة الأخيرة إلى ممر لعبور المخدرات بين دول العالم.