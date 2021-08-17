أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المركز الأول عالميا، من حيث الدولة الأغلى تكلفة لمن يريد شراء سيارة.

وفق بحث لشركة الاستشارات البريطانية Scrap Car Comparison، يحتاج من يريد امتلاك سيارة في تركيا إلى ادخار مبلغ هائل من متوسط ​​دخله السنوي.

في البحث تم إدراج أرخص وأغلى الدول لامتلاك سيارة، من خلال مقارنة أسعار السيارات وتكاليف التشغيل مع متوسط ​​الدخل السنوي.

وفقا للبحث، تقرر أن الشخص الذي يريد امتلاك سيارة في تركيا يحتاج إلى 652.29٪ من متوسط ​​دخله السنوي، وبالتالي احتلت تركيا المركز الأول عالميا.

وبينما تحتل تركيا المرتبة الأولى في قائمة البلدان ذات أعلى تكلفة في شراء السيارات، فإن أستراليا هي أرخص دولة في هذا الصدد. وفقًا للبحث، يمكن لأي شخص في أستراليا امتلاك سيارة بنصف متوسط ​​دخله السنوي.

وجاء ترتيب الدول التي بها أغلى تكلفة لشراء السيارات على النحو التالي:

البلد | نسبة الادخار من الإيرادا السنوي (٪)

1- تركيا – 652.29

2- الأرجنتين – 515.77

3- كولومبيا – 508.93

4- أوروغواي – 443.68

5- البرازيل – 441.89

6- أوكرانيا – 413.78

7- غواتيمالا – 355.94

8- روسيا – 290.04

9- المكسيك – 285.20

10- كوستاريكا – 269.83