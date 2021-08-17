القاهرة (زمان التركية) استقبلت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، والذي يقوم حالياً بزيارة إلي مصر.

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط التقي روبلي والوفد المرافق له والذي يضم السيد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي ووزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وسفير الصومال لدى القاهرة، وعددا من كبار المسؤولين الصوماليين.

الأمانة العامة للجامعة قالت إن اللقاء تناول استعراضاً لمجمل التطورات على الساحة الصومالية والجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لتثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، بما في ذلك من خلال تسوية بعض القضايا المالية العالقة من أجل سرعة استكمال عقد الانتخابات التشريعية الجارية حالياً ووصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية في البلاد بحلول الموعد المقدر لها في أكتوبر القادم.

وتناول رئيس الوزراء الصومالي في حديثه المشروعات التنموية التي تسعى حكومته حالياً إلى تطويرها في البلاد لدفع عجلة التعافي الاقتصادي، وتعويل الصومال في هذا الصدد على دور الجامعة العربية في دعم مساعي الدولة الصومالية على جميع المستويات.

وأضاف بيان صادر عن الجامعة العربية أن الأمين العام أكد لرئيس الوزراء الصومالي التزام الجامعة الكامل بدعم أية خطوات من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الصومال، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي تحققت مؤخراً على صعيد تحقيق الوفاق الوطني بما سمح بالفعل في بدء الانتخابات التشريعية المؤجلة.

وشدد أبو الغيط في هذا السياق على مساندة الجامعة العربية لجهود استكمال هذه الانتخابات وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها، ومساعدة الصومال على تنفيذ أولوياته في مجال الإصلاح الاقتصادي ودعم مسيرته التنموية بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة، وكذلك مواصلة الجامعة العربية لجهودها واتصالاتها لمعالجة ديون الصومال العربية والخارجية وجذب العقول الصومالية للانخراط في الاقتصاد الوطني بما في ذلك خريجي الجامعات والمعاهد العليا في الوطن العربي.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام أكد خلال اللقاء على أن مواصلة الحوار البناء بين مختلف الأطراف الصومالية هو أساس تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.

وأضاف أن رئيس الوزراء الصومالي عبر عن التقدير الكبير للحكومة الفيدرالية للجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية ودولها الأعضاء دعماً للصومال ومؤسساته وشعبه، وأبدى تطلع بلاده لزيادة هذا الدعم المقدر من أشقائه خاصة في هذه المرحلة الهامة من مسيرة انتقالها.

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