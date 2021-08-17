أنقرة (زمان التركية)ــ قالت وكالة “رويترز” إن تركيا تخلت عن خطط لتولي الأمن في مطار كابول الدولي بأفغانستان بسبب الفوضى في المنشأة عقب سيطرة حركة طالبان على العاصمة.

ونقلت رويترز عن مصدرين تركيين أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الفني لطالبان في المطار إذا طلبت الجماعة ذلك.

وقال مصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته، “هناك فوضى تامة في مطار كابول. وتعطل النظام تماما”. “في هذه المرحلة، تلقائيا تم ألغينا تولي الجنود الأتراك السيطرة على المطار”.

كانت تركيا تتفاوض مع الولايات المتحدة لمواصلة تشغيل مطار كابول وتوفير الأمن هناك. تحتفظ أنقرة بـ 600 جندي في أفغانستان في دور غير قتالي. اجتاحت طالبان كابول في نهاية الأسبوع عندما فر الرئيس أشرف غني من البلاد وحذر تركيا من إبقاء القوات في أفغانستان.

وقال المسؤول: “في حال طلبت طالبان دعمًا فنيًا، يمكن لتركيا توفير الدعم الأمني ​​والفني في المطار”.

صورت تركيا والولايات المتحدة مهمة المطار على أنها مجال محتمل للتعاون يمكن أن يساعد في إصلاح العلاقات المتدهورة بين البلدين. وسعت القوات من البلدين يوم الاثنين لتطهير المطار من آلاف الأفغان الفارين من طالبان ومحاولة ركوب الطائرات.

وقالت مصادر تركية لصحيفة ديلي صباح في وقت متأخر يوم الاثنين إن تركيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتخلى عن الخطط. وقالوا “لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار بعد”

وجددت حركة حركة طالبان رفضها بقاء قوات تركية في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي وانسحاب حلف الناتو، وقالت إنها تريد التعامل مع تركيا كحليف.

الملا محمد يعقوب نجل الزعيم السابق محمد عمر، قال في وقت سابق هذا الأسبوع بخصوص الموقف من تركيا: “تركيا بلد نريد إقامة علاقات وثيقة معها. نطلب من أردوغان أن يحترمنا. تركيا بلد يستضيف العديد من الأفغان ونريد إقامة علاقات وثيقة معها. نحن لا نعتبر تركيا عدوًا بل حليفا” في إشارة إلى ضرورة التخلي عن رغبة أنقرة في إبقاء قوات تركية في افغانستان.

وتابع يعقوب: “لن نسمح لأي دولة أن تكون على أراضي أفغانستان. نرى القوات الأجنبية على أنهم غزاة على أراضي إمارة أفغانستان الإسلامية مهما كان، وسنفعل ما هو ضروري”.

الناطق باسم حركة طالبان سهيل شاهين، قال خلال لقاء مباشر مع قناة “A Haber” التركية أمس الإثنين “تركيا دولة شقيقة، فهي دولة إسلامية، ومن الجميل أن تكون الدولة الشقيقة معنا”.

وأضاف شاهين “نود أن نكون قريبين من تركيا للحصول على أي مساعدة مالية أو تعاون”.

واليوم قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده ترحب برسائل حركة طالبان.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، “سنبذل قصارى جهدنا لضمان استقرار أفغانستان. نحن على رأس الدول التي تدعم أفغانستان. وسنواصل دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار والسلام في أفغانستان”.

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