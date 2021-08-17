أنقرة (زمان التركية) – أقدم طاقم ضيافة تركي بالخطوط الجوية التركية على تقديم طلب لجوء إلى كندا.

وأوضح موقع “airport haber” الإخباري، أن بعض أفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية التركية التي كانت متجهة إلى كندا، تركوا بطاقات هوياتهم وجوازات سفرهم في غرف الفندق وتقدموا بطلب للحصول على اللجوء في هذا البلد.

وأدلى ساتشكين كوتشاق، رئيس اتحاد موظفي الخطوط الجوية، بتصريحات حول الواقعة حيث قال: “بصفتي من شركة الطيران الوطنية، لا أرحب برحيل الفريق -بشكل مفاجئ-. كان يجب عليهم الاستقالة والمغادرة”.

وذكر كوتشاق أن اللجوء تم على أساس الظروف المعيشية، وأن هؤلاء الأشخاص “يحملون مخاوف الجيلZ”.

وأشار كوتشاق إلى ارتفاع هشاشة تركيا وعدم اليقين المسيطر على الناس هناك، مؤكدا أن هناك العديد من العوامل الاجتماعية وراء قرار طاقم الضيافة، فقد يرون في ذلك وسيلة للخروج من مأزق.

يُذكر أن بعض موظفي الخطوط الجوية التركية يأخذون إجازة غير مدفوعة الأجر، ويذهبون إلى بلدان لا تتطلب تأشيرات، ويعملون هناك كسائقين وصرافين ونادلات.

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