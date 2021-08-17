الموصل (زمان التركية)ــ تعرض مستشفى ميداني في قضاء سنجار شمال العراق اليوم الثلاثاء، لغارات بطائرات بدون طيار أسفرت عن تدمير المبنى بالكامل، وسقوط قتلى وجرحى.

وقالت تقارير عراقية استنادا لمصادر في شرطة محافظة نينوى إن أربعة اشخاص قتلوا كحصيلة اولية للقصف التركي.

الوكالة الوطنية للأنباء نقلت عن مصدر قوله “القصف التركي خلف اربعة شهداء حيث استهدف مدرسة في مجمع السكينية بقضاء سنجار غرب الموصل” موضحا أن “حزب العمال الكردستاني كان قد حول هذه المدرسة الى مركز صحي لمعالجة الجرحى وكموقع للحجر الصحي لكورونا لمقاتليه من الأجانب والمحليين”.

وأظهرت لقطات فيديو على تويتر الدخان يتصاعد من مكان الحادث.

واعد || بالفيديو:: قتلى وجرحى؛ بقصف #تركي للمشفى العسكري الخاص بـ"قوات حماية سنجار" الموالية لـ"حزب العمال الكردستاني" في قرية "السكينة" جنوبي جبل قضاء #سنجار بمحافظة #نينوى شمالي #العراق.

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يأتي ذلك بينما زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم قضاء سنجار، وتحديدا قرية كوجو، التي سبق أن شهدت أبشع جرائم داعش الإرهابية بحق الأيزيديين.

ويوم أمس تم استهداف سيارة في سنجار من قبل طائرة مسيرة تركية في السوق القديم المدمر مما تسبب في سقوط ضحايا.