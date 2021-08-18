أنقرة (زمان التركية) – حذرت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها من السفر إلى تركيا بسبب “الإرهاب” وفيروس كورونا.

وزارة الخارجية الأمريكية وضعت تركيا في مستوى التحذير الرابع، بعد أن كانت في المستوى الثالث بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا (كوفيد -19)، فضلا عن وجود الإرهاب.

والأسبوع الماضي، أدرجت الخارجية الأمريكية أيضًا إسواتيني وفرنسا وبولينيزيا الفرنسية وأيسلندا وإسرائيل ولاوس وتايلاند في قائمة البلدان عالية الخطورة حيث نصحت “بتجنب السفر”. بسبب وباء كورونا.

والأسبوع الماضي أدرجت الحكومة الألمانية تركيا وعددا من الدول في قائمة المناطق عالية الخطورة، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا

وأدرج معهد روبرت كوخ، الوكالة المسؤولة عن مكافحة الأوبئة في ألمانيا، تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وفيتنام وكينيا والجبل الأسود في قائمة المناطق عالية الخطورة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد حالات كورونا Covid-19 في قائمته المحدثة.

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