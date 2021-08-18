أنقرة (زمان التركية) – أطلقت السلطات في تركيا سراح زعيم إجرامي يدعى صادق يلدريم، بعد ساعات من اعتقاله الأمر الذي أثار غضبًا على منصات التواصل الاجتماعي.

يلدريم اعتقل في ولاية إزمير بعد ضبطه يتجول برفقة 18 شخصا وبحوزتهم 3 مسدسات و3 بنادق ومخدرات.

بعد اعتقاله، قال يلدريم المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إنه لن ينتظر أكثر من ساعتين لإطلاق سراحه.

وبالفعل تم إطلاق سراح يلدريم، الذي أعلن بنفسه خبر إطلاق سراحه عبر تويتر.

ولم يكتف يلدريم بذلك، بل هدد رجال الشرطة الذين اعتقلوه بالانتقام منهم.

وفي هذه الأثناء تناقل عدد من المستخدمين صورا تجمع صادق يلدريم مع وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ورئيس الوزراء السابق، بن علي يلدريم.

بعد ردود الفعل الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي تم اعتقل صادق يلدريم مرة أخرى وإرساله إلى السجن.

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