أنقرة (زمان التركية) – بلغ إجمالي ديون قروض القطاع الخاص التركي من الخارج 174 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي بزيادة قدرها 486 مليون دولار عن نهاية العام الماضي.

ولوحظ ارتفاع ديون القروض طويلة الأجل بمقدار 686 مليون دولار، وانخفض دين القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 200 مليون دولار إلى 9.5 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2020.

وفي نفس الفترة، انخفضت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية على شكل قروض بمقدار 716 مليون دولار، بينما انخفض مخزون السندات بمقدار 2 مليون دولار إلى 2.3 مليار دولار. ولوحظ خلال الفترة المذكورة أن قروض المؤسسات غير المالية على شكل قروض زادت بمقدار 3 مليارات دولار، بينما ارتفع مخزون السندات بمقدار 1.9 مليار دولار إلى 9.6 مليار دولار.

وفيما يتعلق بديون القروض قصيرة الأجل، فقد انخفضت قروض البنوك على شكل قروض بمقدار 387 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2020 وأصبحت 6.2 مليار دولار، فيما انخفضت قروض المؤسسات غير المالية على شكل قروض بمقدار 20 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار.

انخفض الدين المستحق للدائنين من القطاع الخاص باستثناء السندات حتى نهاية يونيو بمقدار 767 مليون دولار مقارنة بنهاية العام السابق وأصبح 108.7 مليار دولار. وفيما يتعلق بديون القروض قصيرة الأجل، فقد انخفض الدين المستحق للدائنين من القطاع الخاص باستثناء السندات بمقدار 500 مليون دولار مقارنة بنهاية العام السابق وبلغ 9 مليارات دولار.

61٪ من الديون طويلة الأجل بالدولار

بالنظر إلى تركيبة العملات الأجنبية، فإن 61.3٪ من ديون القروض طويلة الأجل بالدولار -164.5 مليار دولار-، و 34.8٪ يورو، و 2.2٪ ليرة تركية، و 1.7٪ بعملات أخرى. و 9.5 مليار دولار قرض قصير الأجل.

وشكل الدين 40.3 بالمئة بالدولار و35.2 بالمئة باليورو و20.7 بالمئة بالليرة التركية و 3.8 بالمئة بعملات أخرى.

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