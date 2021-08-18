أنقرة (زمان التركية) – أثار زعيم حزب الوطن اليساري في تركيا، دوغو برينشاك، الجدل بالرأي العام على خلفية تصريحاته بشأن حركة طالبان.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت سيطرة حركة طالبان بالكامل على العاصمة الأفغانية كابول، بعد أن بدأت القوات الأمريكية وحلف الناتو الانسحاب من أفغانستان.

وخلال مشاركته على قناة Ulusal التلفزيونية شبه برينشاك حركة طالبان بالزعيم مصطفى كمال أتاتورك، قائلا: “طالبان نجحت في معركة تحرير أفغانستان مثلما فعل مصطفى كمال أتاتورك في تركيا”.

وأضاف برينشاك أن طالبان قامت على مدار 20 عاما بتجنيد المواطنين والتصدي لأمريكا. أضاف قائلا: “هل هناك مقياس أكبر للاعتماد على الشعب؟ الحصول على الأصوات من صناديق الاقتراع يعد اعتماد على الشعب. أنت تضع صوت سري في الصندوق، بينما على الصعيد الآخر هم يضحون بأرواحهم ويحاربون ضد أمريكا. لا يوجد مقياس للاعتماد على الشعب أكبر من هذا”.

يأتي ذلك بعد أن أشاد الأمين العام لحزب الوطت ، أوزجور بورصالي، بحركة طالبان المتشددة بعد سيطرتها على العاصمة كابول.

وقال بورصالي في مقطع فيديو، نشره حساب حزب الوطن على تويتر: “حركة طالبان على وشك الوصول إلى هدفها النهائي في كفاحها المسلح ضد الإمبريالية الأمريكية والمتعاونين معها”.

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