أنقرة (زمان التركية) – تسببت الحرارة المرتفعة وندرة الأمطار في انتشار حشرة العناج بولايات أدرنة وتكرداغ وكيركلارلي.

وذكر رئيس بلدية كيركلارلي، محمد صيام قاسم أوغلو، أن العناجيات غزت المدينة مفيدا أن الطريقة الفعالة لمكافحة هذه الحشرات تكمن في رش الغابات بالمبيدات الحشرية.

من جانبه أوضح رئيس قسم إدارة الصحة بكلية العلوم الصحية في جامعة كيركلارلي، ياليز مرجان، أن أمريكا الشمالية هي موطن حشرات العناجيات وأنها تعرف باسم “حشرة الفراش” مفيدا أن طول حشرة العناج البالغة لا يتجاوز الخمس ملليمترات.

وأضاف مرجان أن حشرة العناج تتغذى على السائل الداخلي لخلايا الأوراق وتؤثر سلبا على عملية التمثيل الضوئي للنباتات.

أضاف قائلا: “تستمر دورة حياة الحشرة لمدة 7-9 أسابيع ويمكنها قضاء فصل الشتاء كحشرة بالغة أو بويضة وفقا لنوعها، إذ يمكنها اجتياز فصل الشتاء بوضع البويضات على الأسطح السفلية لأوراق الشجر أو في طور البلوغ أسفل لحاء الأشجار.

واستيطان الحشرة بأعداد كبيرة لفترة طويل قد يضر بالنباتات من خلال التسبب في تراجع سرعة نمو النبات أو إنتاجية الفاكهة”.

هذا وأكد مرجان أن هذه الحشرة المنتشرة في الدول الأوروبية تم رصدها في تركيا لأول مرة عام 2003 بمدينة بولو.

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