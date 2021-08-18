أنقرة (زمان التركية) – زار دارون عجم أوغلو الخبير الاقتصادي والأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مقر حزب الديمقراطية والتقدم المعارض الذي يترأسه وزير الاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان.

عجم أوغلو أمريكي من أصل تركي ويعد من بين أكثر 10 اقتصاديين شهرة في العالم، وهو صاحب عديد من المؤلفات بينها “لماذا تسقط الأمم”.

التقى الاقتصادي البارز الذي اشتهر بعمله في الاقتصاد السياسي خلال زيارته لحزب الديمقراطية والتقدم برئيس الحزب علي باباجان وأعضاء الحزب الآخرين.

ونشر باباجان تدوينة على تويتر، قال خلالها إن العالم الموقر دارون عجم أوغلو زار مقر حزبهم الرئيسي.

وأوضح باباجان أن الاجتماع مع عجم أوغلو كان مثمرا، معربا عن شكره على زيارته.

دارون عجم أوغلو يدرّس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا منذ العام 1993. يشغل اليوم منصب أستاذ إليزابيث وجيمس كيليان للاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ويبدي علي باباجان اهتماما كبيرا بملف الاقتصاد، وشغل منصب وزير الاقتصاد لعدة سنوات، وأطلق عليه لقب مهندس اقتصاد حكومة حزب العدالة والتنمية.

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