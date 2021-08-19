أنقرة (زمان التركية) – انتقد برلماني تركي معارض رفض الثناء على مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك في القصر الرئاسي، بينما يسمح بـ “الثناء على حركة طالبان الإرهابية”.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، تونجاي أوزقان، نشر تغريدة على تويتر، تضمنت مقطع فيديو لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وقد تعمد المترجم إغفال حديثه عن عن أتاتورك.

البرلماني قال منتقدا “يجوز الثناء على حركة طالبان الإرهابية في القصر الرئاسي، بينما الثناء على أتاتورك ممنوع”.

وخلال خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أثناء المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس رجب طيب أردوغان، لم يترجم المترجم الرئاسي قول آبي أحمد في جزء من خطابه: “من القائد الإصلاحي الكبير مصطفى كمال أتاتورك إلى القيادة التحويلية الحالية للرئيس رجب طيب أردوغان، تركيا هي مثال في بناء الأمة. وتنمو باطراد في جميع الجوانب. ويسعدني أن أشير إلى ذلك”.

وترجم المترجم الفوري للرئاسة هذه التصريحات على النحو التالي: “برؤية الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو زعيم إصلاحي وكاريزمي للغاية، وفي إطار قيادته الحالية، نشأت أمة مهمة للغاية، وتنمو باطراد في جميع الجوانب”.

وتعرض هذا التصرف لموجات نقد من المعارضة في تركيا.