أنقرة (زمان التركية) – نفى الجانب الأمريكي الادعاءات المتداولة بشأن إبرام اتفاق سري بين تركيا والولايات المتحدة بشأن اللاجئين الأفغان الذين يتدفقون على تركيا منذ توسع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

موقع “صوت أمريكا” قال إن الإدارة الأمريكية نفت الادعاءات المتعلقة بإجراء الرئيس الأمريكي، جو بادين، مفاوضات أو اتفاق سري مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن اللاجئين الأفغان.

وعبر تويتر أجابت السفارة الأمريكية لدى أنقرة عن ادعاءات إجراء مفاوضات سرية بين أمريكا وتركيا بشأن اللاجئين الأفغان التي أثارها زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيانها أن تلك الادعاءات المثارة عارية تماما عن الصحة.

وزعم كليجدار أوغلو في تصريحاته حول الأمر أن الولايات المتحدة طالبت تركيا بقبول المواطنين الأفغان الهاربين كلاجئين داخل أراضيها أو السماح لهم بالانتظار داخل أراضيها خلال عملية انتظار المواطنين الأفغان الذين ستستقبلهم الولايات المتحدة.

هذا وأفاد كليجدار أوغلو في منشور باللغة الإنجليزية عبر تويتر أنهم سيرفضون مستقبلا هذه الاتفاقيات المبرمة مع أردوغان.

وحول ما صرح به زعيم المعارضة، قال أردوغان أمس إن كليجدار أوغلو “ملزم بإثبات ادعائه. هذا الرجل كاذب، هل قدم تصريحا صحيح حتى الآن؟. متى تختفي لغة التشهير التي تستخدمها المعارضة في هذا البلد؟ إنه لأمر محزن حقًا”.

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