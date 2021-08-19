أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، فتحي أتشيكال، أن الخطوط الجوية الوطنية طلبت من الركاب الأتراك الذين تم إجلائهم من أفغانستان دفع تكاليف الرحلة.

أتشيكال أكد أنه يجب أن تتحمل الحكومة تكلفة رحلات الخطوط الجوية التركية، وليس المواطنين المتضررين الذين يغادرون البلاد على عجل.

وأضاف البرلماني المعارض أن طلب الخطوط الجوية التركية دفع تكاليف الطيران من مواطنينا، غير مقبول بأي حال من الأحوال.

كما طالب النائب التركي بضرورة وضع خطة إخلاء سريعة وآمنة في أسرع وقت ممكن لجميع المواطنين الأتراك الذين بقوا في أفغانستان ويريدون العودة إلى تركيا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ذكر أمس الأربعاء أنه تم إجلاء ما مجموعه 552 مواطنًا تركيًا من أفغانستان.

وتابع فتحي أتشيكال: “ازدادت أجواء عدم اليقين في أفغانستان بعد أن استولت طالبان على كابول وغادر الرئيس البلاد. يريد جزء كبير من مواطنينا في البلاد بطبيعة الحال مغادرة البلاد”.

وأضاف النائب أنه وفقًا لمسؤولين في وزارة الخارجية، فإن هناك حوالي 5000 مواطن تركي في أفغانستان. تم إجلاء حوالي 400 منهم الذين أرادوا العودة إلى تركيا ونقلهم إلى بلادنا على متن طائرة الخطوط الجوية التركية التي أقلعت من مطار كابول حامد كرزاي”.

كما أشار فتحي أتشيكال إلى أنه يجب على الحكومة التركية ألا تعرض سلامة حياة مواطنيها للخطر ويجب ألا تثير مخاوف العائلات.

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