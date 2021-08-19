أنقرة (زمان التركية) – أصيب بيرات ألبيراق صهر الرئيس التركي رجب أردوغان، بفيروس كورونا وفق ما أفادت صحيفة (جمهوريت).

ووفق الصحيفة، يخضع حاليا ألبيراق وزير الخزانة والمالية السابق للعلاج بمنزله في إسطنبول، وحالته الصحية جيدة.

يذكر أن ألبيراق استقال من منصبه كوزير للخزانة والمالية في نوفمبر 2020، ولم يشاهد منذ ذلك الوقت إلا مرتين.

المرة الأولى التي شوهد خلالها ألبيراق إحدى حفلات الزفاف، أما الثانية فكانت في إحدى المقاهي في منطقة فاتح بإسطنبول.

وكان ألبيراق قدم استقالته عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وتأخر التعليق الرسمي عليها لمدة 24 ساعة، ولم تتعرض أي من وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية للاستقالة إلا بعد إعلان الرئيس أردوغان قبولها في اليوم التالي، مما يشير إلى أن استقالة البيراق كانت مفاجأة ولم يتمكن الرئيس من احتوائها، ولم تستطع وسائل الإعلام المسيطر عليها من قبل الدولة التصرف دون الرجوع إلى الرئاسة.

وأعلن الوزير السابق استقالته بعد يوم واحد من قرار الرئيس أردوغان تعيين ناجي أغبال محافظا للبنك المركزي، الذي تتعارض سياسته مع البيراق.

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