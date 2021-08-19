أنقرة (زمان التركية) – أطلقت المواطنة التركية عائشة جول كاراتورجونت، رسالة استغاثة لإنقاذ حياة زوجها المسجون بعد تدهور صحته.

عبر تويتر نشرت عائشة جول تغريدة أفادت خلالها أن زوجها أبلغها في آخر اتصال هاتفي أنه بات يواجه صعوبة في التنفس وأن يديه فقدتا القدرة على الإمساك بالأشياء، قائلة: “زوجي يموت داخل سجن دياربكر المغلق. أرجوكم ساعدوه”.

الزوج يدعى عبد العزيز أورباك مسجون منذ عام ونصف في سجن كيرشهير، رغم أنه كان قد تم تشخيصه بالسرطان قبل نحو عامين ونصف.

وأضافت عائشة جول أن زوجها مصاب بسرطان الغدة الدرقية ويعاني من مشاكل في القلب وارتفاع بضغط الدم، قائلة: “حالته تتدهور، وعلى الرغم من تقدمنا بعرائض عدة مرات لا يضعونه حتى في المستوصف. زوجي يموت على مرمى ومسمع من السلطات”.

وأوضحت عائشة أن زوجها لم يستطع الحصول على الخدمات الصحية في السجن لأشهر وأنه يتوجب عليه الخضوع لجراحة عاجلة غير أن السلطات لم تستجب للأمر.

وكان أورباك يعمل مديرا في المجمعات السكنية التي تنشئها إدارة المجتمعات السكنية (توكي) التابعة لإدارة البسفور ببلدية إسطنبول.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019 تم اعتقال أورباك، الذي كان يعمل لصالح إدارة المجتمعات السكنية بولاية فان طيلة عشر سنوات، لورود اسمه ضمن عمليات تهريب المخدرات.

وقضت المحكمة على أورباك بالسجن 17 عاما ونصف، غير أن ملف قضيته ينظر الآن من قبل محكمة الاستئناف.

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