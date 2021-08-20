بكين (زمان التركية) – صادق البرلمان الصيني، اليوم الجمعة، على تعديل إلى القانون حول السكان وتخطيط الإنجاب يسمح للأزواج بإنجاب 3 أطفال.

وأفادت وكالة “شينخوا” الصينية بأن النسخة الجديدة من القانون تشير إلى أن الدولة ستشجع الناس على الزواج والإنجاب في سن مبكرة. وإضافة إلى ذلك تتعهد السلطات الصينية بإدخال تسهيلات مالية وضريبية وتعليمية وتأمينية وإسكانية للأسر الشابة مع الأطفال وتقليل تكاليف الوالدين للإنجاب وتربية الأطفال، فضلا عن تكاليف الخدمات التعليمية.

كما ستشجع الدولة السلطات المحلية وأصحاب العمل على منح إجازات إضافية للعاملين الذين يقومون بتربية الأطفال الصغار.

واتخذ المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في مايو الماضي قرارا يسمح للأزواج بإنجاب 3 أطفال. وفي يوليو الماضي ألغى مجلس الدولة الصيني غرامات مفروضة على الأسر سابقا، معلنا عن خططه لمناقشة احتمال منح المساكن للأسر الشابة بالإضافة إلى خصم ضريبة للأسر ذات الأطفال دون سن 3 سنوات.