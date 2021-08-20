إسطنبول (زمان التركية) – وصل إلى مطار إسطنبول الدولي، أمس الخميس، 273 تركيا ضمن عمليات إجلاء أنقرة لمواطنيها من أفغانستان، بعد سيطرة حركة “طالبان” على العاصمة كابل.

وأفادت وكالة “الأناضول” بأن طائرة شحن عسكرية تركية نقلت المواطنين الأتراك من كابل إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في المرحلة الأولى من عملية الإجلاء.

وأضافت الوكالة أن المجليين استقلوا في المرحلة الثانية طائرة للخطوط الجوية التركية، انطلقت من إسلام أباد ووصلت صباح الخميس مطار إسطنبول.

وفي مقابلة متلفزة قبل ذلك بيوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجلاء 552 مواطنا تركيا من أفغانستان.