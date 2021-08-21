أنقرة (زمان التركية) – طالبت تونس بمراجعة عاجلة للاتفاقية التجارية مع تركيا على أساس “تقليص العجز التجاري المتنامي”.

جاءت خطوة لافتة من تونس، التي كانت علاقاتها مع تركيا تُراقب باهتمام بعد الزلزال السياسي في يوليو الماضي.

وقال نبيل عرفاوي، مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة التونسية، إن المفاوضات مع تركيا ستكون مفتوحة لتعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس وتركيا في عام 2020 1.1 مليار دولار. وبينما كانت تركيا تصدر لهذا البلد 928 مليون دولار، سجلت وارداتها 151 مليون دولار. لذلك، كان لدى تونس عجز 777 مليون دولار في التجارة الخارجية أمام تركيا عام 2020.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فقد بلغت صادرات تركيا إلى تونس، اعتبارًا من الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، 701 مليون دولار. وسجلت الواردات من تونس 124 مليون دولار. وهكذا، كان لدى تونس في النصف الأول من عام 2021 عجز تجاري خارجي بلغ 577 مليون دولار أمام تركيا. بلغ عجز التجارة الخارجية لتونس مع تركيا 697 مليون دولار في 2019.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن في 25 تموز / يوليو، أنه طبق المادة 80 من الدستور، التي تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية، مستشهدا بالاحتجاجات التي نُظمت في جميع أنحاء البلاد. وأعلن سعيد أنه أقال رئيس الوزراء وجمد عمل المجلس لمدة 30 يوما وعلق الحصانة عن جميع النواب.