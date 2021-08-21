القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت الحكومة المصرية أن شركة النصر لصناعة السيارات بدأت في تجربة عدد من السيارات الكهربائية طراز “E70” في الشوارع المصرية، بالتعاون مع شركة أوبر.

كانت شركة النصر للسيارات إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام استوردت عدد 13 سيارة “E70” من شركة دونج فينج الصينية، والتي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها في الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم إنتاجها محليا بشركة النصر للسيارات.

وفق بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام: تشمل التجربة 9 سيارات يجري تسليمها للسائقين على تطبيق أوبر، الذين تم تدريبهم من قبل فريق من شركة دونج فينج الصينية على استخدام وشحن السيارات الكهربائية، حيث سيتم اختبار السيارة وفق معايير محددة على مسافة سير تصل إلى 30 ألف كيلو متر للسيارة الواحدة خلال فترة ما بين 3 إلى 4 أشهر.

يتم ذلك في إطار الخطوات التمهيدية لبدء تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية “نصر E70”.

ومن المقرر بدء إنتاج السيارة “نصر E70” في النصف الثاني من العام المقبل 2022، بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويا في الوردية الواحدة.

