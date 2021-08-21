أنقرة (زمان التركية) – أعلنت مهندسة معمارية في تركيا تعرضها لمحاولة اختطاف بالقرب من منزلها في العاصمة أنقرة.

المهندسة المعارضة، أليف شاهين، المفصولة من عملها بشكل قسري، أعلنت عن محاولة اختطافها عبر منشور لها على تويتر.

وقالت شاهين إنها خرجت من منزلها من أجل التسوق، وعندما وصلت إلى حديقة بالقرب من منزلها، أحاط بها 6 رجال شرطة وطلبوا منها الذهاب معهم إلى قسم الشرطة للاستجواب.

أضافت شاهين: “قلت لهم سأحضر مع المحامي الخاص بي بمفردي. وقتها وصلت حافلة صغيرة سوداء، واقتربت مني وأصروا أن أركب هذه الحافلة، فقلت لهم إن ليس لديهم قرار اعتقال وبالتالي لن أذهب معكم”.

وتابعت المهندسة: “قلت لهم إن السيارة تشبه تلك السيارات التي يتم بها اختطاف الناس. بعدها طلبوا مني الجلوس معهم في الحديقة والتحدث، فقلت لهم إنني لا أتحدث مع الشرطة في الحديقة”.

وأوضحت شاهين أنها بعد ذلك تواصلت مع محاميها، وابتعد عنها رجال الشرطة، مؤكدة أنها كانت محاولة لإختطافها من قبل 6 رجال شرطة بينهم امرأة.

يذكر أن شاهين تم اعتقالها من قبل بسبب احتجاجها على عمليات الفصل التعسفي، والمطالبة بإعادة المفصولين عقب محاولة انقلاب 2016 إلى العمل مرة أخرى.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت تركيا في فبراير الماضي من ارتفاع حالات الاختطاف والاختفاء القسري على أراضيها، مطالبة الحكومة بتحقيقات موسعة حول هذه الحوادث.

وتزايدت وقائع الاختفاء القسري في تركيا منذ إقرار “قانون الحصانة” عام 2018 الذي يحمي الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية “خلال محاولة التصدي للانقلابيين”، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.