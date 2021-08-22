أنقرة (زمان التركية) – أعلنت اليابان، عن تقديمها قرضا ماليا طويل الأجل بقيمة 410 مليون دولار إلى تركيا لأجل اللاجئين السوريين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء الذي يشكله اللاجئين السوريين على الحكومة التركية.

وزارة الخارجية اليابانية قالت إن القرض الذي تم الاتفاق عليه خلال لقاء وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الياباني، توشيميتسو موتيجي، يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين السوريين الذي يقترب عددهم داخل تركيا من 4 مليون لاجئ.

وبلغت فترة سداد القرض 25 عاما من بينها 7 سنوات بدون سداد.

وكان وزير الخارجية الياباني قد صرح خلال مقالة نشرها أول أمس في أحد الصحف اليابانية أن بلاده قدمت حتى الآن دعما ماديا إلى تركيا بقيمة 550 مليون دولار لأجل اللاجئين عبر الأمم المتحدة ووكالة التعاون الدولي اليابانية.

وتُعرف اليابان بتبنيها سياسة عدم استقبال اللاجئين، ففي عام 2020 وافقت السلطات اليابانية على 47 طلب لجوء فقط من بين 3936 طلب تلقته. وخلال الفترة بين عامي 2011 و2018 استقبلت اليابان 12 لاجئ سوري فقط.

هذا وشهدت اللقاءات بين وزيري الخارجي التركي والياباني بحث التطورات في شرق بحر الصين والقضية الفلسطينية والأحداث القائمة في أفغانستان.