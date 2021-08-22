أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، إن حزبه ذو الغالبية الكردية سيعلن عن خارطة الطريق الخاصة به في شهر سبتمبر القادم.

وأوضح سنجار أنه في شهر سبتمبر، سيتم الإعلان ما إذا كان حزب الشعوب الديمقراطي سينضم إلى تحالف الأمة المعارض وموقفه في الانتخابات الرئاسية.

وشارك حزب الشعوب الديمقراطي في تحالف الأمة المكون من أحزاب الشعب الجمهوري والخير والسعادة، خلال انتخابات 2018 لكن بشكل غير رسمي.

وأضاف مدحت سنجار أنه من المتوقع أيضا أن يوجه الإعلان دعوات مختلفة للحكومة وأحزاب المعارضة وحزب العمال الكردستاني “الانفصالي”.

إعلان سبتمبر سيشهد كشف موقف الحزب من قضية إغلاقه، وتعيين وصاة على البلديات التي فاز بها أعضاء في الحزب واعتقالهم ولآخرين من أعضاء الحزب.

وأكد رئيس الحزب الكردي أن الفترة القادمة ستكون هي فترة اتخاذ عدد من القرارات الحاسمة، حيث سيتم الكشف عن ما سيفلعه الحزب.

وتابع سنجار: “طريقنا واضح. هذا هو الطريق إلى الحرية والديمقراطية والسلام. لن يكون هناك تغيير في هذا البلد بدون حزب الشعوب الديمقراطي، بدون الإرادة المشتركة للشعوب، وخاصة الأكراد، ممثلة في حزب الشعوب الديمقراطي”.

وشدد سنجار على أنه لا يوجد حل في تركيا بدون حزب الشعوب الديمقراطي، ولا يمكن تغيير النظام الفاسد الحالي وإنهاء الأكاذيب والنهب والدماء في تركيا بدون حزب الشعوب.

يذكر أن المحكمة الدستورية تنظر دعوى رفعتها الحكومة للإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الذي يصوت له 7 ملايين شخص، والحظر السياسي للمئات من أعضائه