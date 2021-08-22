أنقرة (زمان التركية) – نشر مراسل صحفي في تركيا تهديدات تلقاها عقب كشفه عن فضائح فساد بوزارة الصناعة.

مراسل صحيفة بيرجون التركية، إسماعيل آري، نشر مؤخرا خبرا حول إنفاق 7.6 مليون ليرة هذا العام لأجل مهرجان Teknofest للفضاء والتكنولوجيا الذي ينظمه الوقف التابع لصهر الرئيس رجب أردوغان، سلجوق بيركتار، وشقيقه، خلوق بيركتار.

وعلى خلفية هذا الخبر نشر خلوق بيركتار تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر علق خلالها على الأمر قائلا: “كل عام الأكذوبة نفسها والافتراء نفسه”.

من جانبه نشر آري الوثائق المتعلقة بالمعلومات الواردة في الخبر وعلق عليها قائلا: “في تلك الوثائق لا توجد أكاذيب ولا افتراءات. هذه هي نتائج المناقصات التي تم الكشف عنها عبر منصة المناقصات الحكومية وبإمكان الجميع الدخول إليها. كلما نشرنا خبرا فإن حساب ‘Dokunan yanar’ يباشر بشن هجوم الكتروني ثم يبدأ بتوجيه السباب والإهانات”.

وزير الصناعة والتكنولوجيا هو المسؤول

وعلى خلفية تغريدة آري هذه أدلى وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى فرناك، بتصريحات عنيفة قائلا: “إن كان لديهم القليل من الشرف لما أعادوا طرح الأكاذيب التي سبق وأن تم تكذيبها العام الماضي. مجلس البحث العلمي والتكنولوجي يعقد هذه المسابقة منذ 16 عاما. ويتم إنفاق كل قرش على الشباب المشارك بالمسابقة. افعل ما يحلو لك، فنحن سنواصل الاستثمار في هؤلاء الشباب رغم أنفك”.

وعقب تصريحات فرناك هذه نشر آرى تعليقات تضمنت تهديدات له وعلق عليها، قائلا: “إن اصابني مكروه فإن المسؤول الوحيد عن هذا هو وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فرناك الذي قام بمهاجمتي”.