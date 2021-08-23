أنقرة (زمان التركية) – انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو لبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وهي تسب شرطي المرور.

الواقعة شهدتها بلدة “أرداملي” بولاية مرسين جنوب تركيا، عندما أوقف شرطي المرور السيارة “المدنية” للبرلمانية زينب جول يلماز، بسبب مخالفة على الطريق السريع.

واعترضت يلماز بشدة على توقيفها من قبل شرطي المرور، وبدأت في سبه قائلة: “عديمي الشرف، هل أبصق عليكم، كيف تقدمون على على مثل هذه الوقاحة؟ في كل مرة أصل فيها إلى أردملي، أتعامل بمثل هذه القذارة”.

ولم تكتف يلماز بهذا الوابل من الشتائم، بل إنها طلبت اسم ضابط المرور الذي أوقفها حتى تعاقبه.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري على ماهر باشارير علق على الواقعة من خلال تغريدة على تويتر، قائلا: “يؤسفني أن أقول إن أحد نواب حزب العدالة والتنمية يهين الشرطة التركية الموقرة. يا للأسف، لا أحد يستطيع أن يقول شكراً لشرطتنا التي تقوم بواجبها”.

وقام باشارير بعمل إشارة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، وحزب العدالة والتنمية في منشوره على تويتر.

ثم تساءل باشارير قائلا: “هل لديكم تعليق على ما فعلته نائبة حزبكم؟”.

وكان من المفاجأ أنه تم التحقيق مع عناصر الشرطة الذين تعرضوا لسباب البرلمانية عن الحزب الحاكم.

مكتب محافظ مرسين قال بشأن الواقعة، “ورد أنه تم فتح تحقيق ضد ضباط الشرطة الذين أوقفوا سيارة نائبة حزب العدالة والتنمية في مرسين زينب جول يلماز، على أساس أنهم انتهكوا اللوائح القانونية.