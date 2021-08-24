أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا عمدة بلدية شرناق المعزول من منصبه سرهات قديرهان، بتهمتي “الانتماء إلى منظمة إرهابية” و”عمل دعاية لمنظمة إرهابية”.

وألقي القبض على قنديرهان قبل ثلاثة أيام من منزله في بلدة قاينبينار بمحافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية.

وتتهم السلطات قديرهان بالانتماء لمنظمة إرهابية، على خلفية تصريحات صحفية له خلال حظر التجول بين 2014-2016.

وأرسل قنديرهان الذي فقد منصبه كعمدة بلدية شيرناق، إلى سجن دياربكر.

ومنذ أكتوبر العام الماضي أطلقت السلطات في تركيا حملات أمنية ضد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بعد فتح مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقات في أحدث كوباني التي وقعت عام 2014 حيث اندلعت بين أكراد تركيا لدعم أكراد سوريا في مواجهة داعش.

يشار إلى أن وزارة الداخلية التركية أصدرت منذ أغسطس 2019 قرارات بفصل عدد من عمد البلديات الفائزين بانتخابات المحليات، وبين هؤلاء رؤساء بلديات كبرى، جميعهم ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الذي سبق وهدد الرئيس رجب أردوغان مرشحيه، قبل الانتخابات بإقالتهم وتعيين وصاة بدلا منهم.