أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الصحة في تركيا تسجيل 18 ألف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و232 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وخلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية تم إجراء 282 ألف و528 مسحة كانت من بينها 18 ألف و857 مسحة إيجابية، بينما بلغ عدد المتعافين 15 ألف و833 حالة.

يأتي ذلك بينما يبلغ عدد الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد في تركيا 89 مليون و651 ألف و157 شخص، بينهم 7 مليون و787 ألف و868 شخص حصلوا على الجرعة الثالثة المعززة.

من جانبه جدد وزير الصحة، فخر الدين كوجا، دعوته المواطنين إلى سرعة التوجه للحصول على جرعة لقاح كورونا المستجد، حيث ذكر كوجا في تغريدة عبر تويتر أن الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد بلغت مستويات مؤلمة، قائلا: “نحن القادرون على إيقاف هذا المسار بحماية أحبابنا، فالحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد واتباع الإجراءات الاحترازية كافيان لتحقيق هذا”.